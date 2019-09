Egyfolytában rendőrt hívnak az önjelölt hősök a Teslásokra

Valószínűleg senkit nem kell meggyőzni arról, hogy nem jó ötlet bárkit – legyen az gyerek, vagy házi kedvenc – a bezárt autóban hagyni. Nem kell hozzá még egy nagyon meleg nyári nap sem, akár még a szikrázó őszi napsütésben is percek alatt elképesztő forróság lehet a kocsiban. Nekem egyszer egy LCD hőmérő kijelzőjén konkrétan megfolyt a folyadékkristály…

Mégis, tragikus, hogy évente megannyiszor arról kell olvasnunk, hogy azért kellett meghalnia egy kisgyereknek, mert egy szétszórt, vagy felelőtlen szülő bennhagyta a kocsiban, amíg ő bement a boltba. Ugyan így a kutyák, macskák is veszélyben vannak, hiszen őket sokszor szándékosan hagyják hátra, mivel a boltba, étterembe nem lehet bevinni állatot.

A Tesla megoldása ez utóbbi problémára a Dog Mode nevű funkció volt, amely a lezárt autóban is járatja a légkondit. Úgy látszik azonban, hogy ez nem mindenkit nyugtat meg.

Már bírósági ügy is volt

Amikor a Tesla tulajdonosa bekapcsolja a funkciót, az autóban lévő 15, vagy 17 colos kijelző felirattal és animációval jelzi: hé semmi gond, a gazdi gondoskodott a kis kedvencről, az autóban kellemes hőmérséklet van.

Anekdotákat eddig is olvastunk túlbuzgó hősökről, de olyanról most először van tudomásunk, hogy a kocsi tulajdonosának bíróságon kellett megvédenie magát. Az esetről a Teslamotorsclub.com blogja számolt be. És mielőtt még mindenki gúnyosan rávágja, hogy „na ugye Amerika, ahol még a macskát is berakják a mikróba melegedni”, az eset Írországban történt.

Ross Hunt Tesla tulajdonos egy forró nyári napon pár percre az autójában hagyta kiskutyáját Lokit, majd bekapcsolta a Dog Mode-ot. Egy járókelő meglátta a kocsiban lévő állatot és kihívta a rendőröket. Hunt hiába magyarázta el, hogy az állat biztonságban volt, igazát bíróság előtt kellett bizonyítania. Szerencsére a bíró elfogadta az érvelést és még azt is megállapította, hogy emberünk igazán jó gazdi, de ehhez előbb még a Teslától is szakértői tanúvallomást kértek.

Gyakoribb mint gondolnád

Bár bírósági ügy valószínűleg most először lett ebből, de a túlbuzgó önjelölt hősök gyakrabban csapnak le, mint azt az ember gondolná.

A TMC írása is beszámol egy esetről, amikor egy amerikai fórum tagjuk, James Morrison járt így. A boltból kilépve azt találta, hogy emberek és rendőrök vannak az autója körül, mert a kocsiban hagyott kutyáért aggódó járókelők ráhívták a zsarukat. Morrison szerencsésebb volt, mint ír társa, ugyanis itt a rendőrök elfogadták a magyarázatot, megnézték az autóban a hőmérsékletet és még le is fotózták a képernyőn a feliratot, hogy tájékoztassák kollégáikat a Teslák speciális üzemmódjáról.

A Redditen mi is több hasonló esetről találtunk beszámolókat.

Az egyik fórumozó arról számolt be, hogy a barátnőjével az autóban hagyták kedvencüket, majd a kocsihoz visszatérte két nőre lettek figyelmesek, akik pánikolva keresték az autó tulajdonosát. Az egyikőjük jót nevetett figyelmetlenségén, de a másik továbbra sem volt hajlandó belenyugodni, hogy nem volt igaza.

Egy másik azt osztotta meg, hogy kicsit kezdett elege lenni, amikor a nyáron bement egy gyorsétterembe és 15 percen belül hárman jöttek be az autó tulajdonosát keresve. Az egyik illető még akkor sem nyugodott, amikor kiment és megmutatta neki a Dog Modeot és továbbra is rendőrrel fenyegetőzött

A járókelők tévedése persze részben érthető. Az emberek a hagyományos belsőégésű motoros autókhoz vannak szokva, ahol a kocsi járatása nélkül nem lehetséges a légkondi használata. Az viszont meglepő, hogy hányan nem veszik észre az autó közepén világító hatalmas kijelző feliratát.

Szerencsére azért pozitív példák is vannak.

Egy Model X tulajdonos Redditező például arról számolt be, hogy a feleségére konkrétan ráhívták a rendőröket és az önkéntes őrangyal elállta az útját, nem akarta kiengedni az üzletből amíg azok ki nem értek. A kiérkező yard, azonban rögtön azzal kezdte, hogy „Teslája van asszonyom?”, majd csak annyit kértek, azért hadd nézzék meg a kutyát.